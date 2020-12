Eesti uudised Vangid distantsõppel, kuid eesti keele kontakttunnid jätkuvad Siim Randla , täna 05:11 Jaga: M

Viru vangla. Foto: Martin Ahven

Nii nagu mujal üldhariduses, ei toimu kontakttunde ka vanglates, kuid riigikeeleõpet võib kontakttundidena läbi viia järgides distantsi hoidmise põhimõtet.„Kooli poolt saadetud materjalid jagatakse kinnipeetavatele kambritesse ning kui tööd on tehtud, siis edastatakse need kooli tagasi. Kutseõppes teooriatunde ei toimu, toimub praktiline osa järgides reegleid,“ rääkis Justiitsministeerium avalike suhete nõunik Teele Sihtmäe. Mis puudutab erinevaid programme: riigikeele õpe ja sotsiaalprogrammid, siis neid tunde võib läbi viia kontakttundidena, järgides ruumi täituvuse nõuet - tunnid toimuvad suuremates auditooriumites, distantsi hoidmise põhimõtet ning kohustuslik on kanda isikukaitsevahendeid. Näiteks Viru vanglas on läinud nädalast käimas taas eesti keele kontaktõpe.