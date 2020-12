Eesti uudised Eesti peatab ajutiselt lennuliikluse Ühendkuningriigiga Ohtuleht.ee , täna 20:54 Jaga: M

Taavi Aas Foto: Stanislav Moškov

Valitsuskabinet toetas täna sidevahendite teel seoses infoga Ühendkuningriigis levivast uuest koroonaviiruse tüvest majandus- ja taristuminister Taavi Aasa ettepanekut peatada Eesti ja Ühenkuningriigi vaheline lennuliiklus alates täna südaööst kuni käesoleva aasta lõpuni.Piirangu kehtestab majandus- ja taristuminister. Koroonaviiruse leviku ja selle uue tüve esinemise tõttu on Ühendkuningriigis alates 20. detsembrist kasutusele võetud täiendavad piirangud. Välisministeeriumi teabe kohaselt on mitmed riigid, sh Läti katkestanud või kaalumas reisijateveo katkestamist Ühenkuningriigiga. Lisaks on riigid kaalumas täiendavaid isolatsioonimeetmeid sealt saabuvatele reisijatele.„Valitsus nõustus, et vajalik on rakendada ettevaatusabinõusid ja peatada koos teiste riikidega ajutiselt lennuliikluse Ühendkuningriigiga kuni uue aastani. Otsus on tehtud selleks, et kaitsta meie inimeste tervist. Jätkuvalt kehtib soovitus vältida jõulupühadel ja koolivaheaja perioodil välismaale reisimist