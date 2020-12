Politsei otsib taga püssimeest: tegelikult tabati mees juba kaks päeva varem Valgevene sanatooriumis 

Küll on selle ootamatu tabamise tõttu lisatud Laasi juba kaks päeva hiljem Eesti poolt rahvusvaheliselt tagaotsitavate nimekirja. Nii tekib Eestil seaduslik võimalus Laasit Valgevenest välja nõuda.

Laasi oli aasta tagasi mõistetud kuueks aastaks vangi selle eest, et 2018. aasta augustis tulistas ta naabri krundil kõhtu meest, keda pidas metsavargaks. Ta mõistetiu süüdi nii ebaseaduslikult relva omamises kui tapmiskatses.

Laasi kuulis kuriteo õhtul nimelt, kuidas naaberkrundil traktor käivitati. Kuna selle juhil polnud ette näidata dokumente, arvas Laasi, et naabrilt varastatakse metsa ja ta kutsus kohale politsei. Politsei käskis metsatöö organiseerijail koos dokumentidega objektile tulla. Kui need aga kohale ei ilmunud, lahkus patrull sündmuskohalt.

Laasi rääkis hiljem kohtus, et ta ei jäänud politsei lahkumisega rahule ja kui veidi aega hiljem uuesti traktor käivitati, võttis kodus alkoholi tarbinud Laasi raketipüstoli, tõi kuurist poolautomaatse mauseri ja läks asja ise uurima.

Vahepeal oli sündmuspaigale jõudnud aga metsatööde eest vastutanud pere, kes politseid eest leidmata palus traktoristil uuesti tööle hakata. Lähenevat mehekogu pidasid nad politseinikuks, kellele isa ja poeg julgelt vastu kõndisid. See ehmatas Laasit, kes raketipüstolist lähenejate suunas hoiatuslasu tegi.

Jahimeestest isa ja poega see aga ei kohutanud, misjärel sündmused kiirelt käest läksid. Laasi tegi lähenejate suunas mauserist neli lasku, millest kaks tabasid perepoega kõhtu. Isa ja poeg hüppasid Laasile kallale ja võtsid temalt relv ära, kuid oli juba hilja. Olukorra tõsidust mõistnud Laasi palus meestelt kohapeal andeks, kuid üliraskelt haavatud perepoega tuli mitu korda haiglas opereerida

Kohus tõdes, et Laasil polnud mingit põhjust end naabri krundile minnes relvastada. Samuti polnud Laasil mingit põhjust arvata, et „vastaspool“ on relvastatud. Seetõttu mõisteti mehele kuue aastane reaalne vangistus, mida Laasi kandma ei ilmunud. Laasi kuulus kuni kuriteos süüdimõistmiseni 2019. aasta 20. novembril EKRE-sse.