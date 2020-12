Usu- ja poliiteliit tutvustas rahvale Jõgeva miljonikiriku torni 

Kirikutorn sai tänavu sügisel meedias palju kõneainet, kuna küsiti, et kas 44-liikmelise koguduse kooskäimise kohale on ikka mõistlik kulutada poolteist miljonit maksumaksja raha. Seda enam, et kogudusel olid oma tornita ruumid olemas. Kõigevägevam torni avamise puhul kohale tulnud paarisadat inimest lumehelvestega ei rõõmustanud, kuid samas ei sadanud ka vihma. Avamisele tuldi nii autode, kui ka rulaatorite ja tugikeppide toel. Üle Jõgeva taevasse kõrguva helendava risti uudistajate seas olid ka lapsed.