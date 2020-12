Ene Pajula | Tule taevas appi, laenab mammi Lennart Meri sõnu 

Nii helistas talle daam, kes ütles, et mammi eelmises loos esineb üks valeväide. Nimelt kirjutab mammi seal, et „kui mõnel meie poliitiliselt tähtsas ametis oleval isikul on hädavaevu bakalaureusekraad…“. Aga see on vale, sest mõnel meie poliitiliselt tähtsas ametis oleval isikul pole ette näidata enamat kui keskharidus.

Daamil on õigus, nii see paraku ongi. Mis pani mammi mõtlema sellele vanale vahvale eestlaste ütlusele – haridus matsi ei riku! Oleme nüüd juba mõnda aega elanud valitsusega, mille liikmed seda ütlust ainult kinnitavad. Nii et äkki nüüd ongi käes aeg proovida teisiti. Oleks ju huvitav teada, kas need matsid, kes on haridusest täiesti rikkumata, kes pole endale haridust algusest peale ligilähedalegi lasknud, oleksid paremad.

Aga nagu mammi on pidanud täheldama, polegi see niisama lihtne, sest kaugeltki kõigi tähtsate asjapulkade, isegi ministrite haridustase pole avalik.

Raha kellele?

Rääkimata siis veel teistest tegelastest. Nagu näiteks Liidia Hõbesalu, kellele valitsuskoalitsioon eraldas lahkesti 171 000 eurot abordivastaseks tegevuseks. Kui mammi nägi intervjuud selle daamiga, siis mõtles ta küll, et kust planeedilt too siia potsatas. Hõbesalu poleks nagu üldse Eestis varem elanud. Ta nagu ei teakski, et siin on abortide vähendamise nimel tegutsetud juba aastakümneid, ja see tegevus on toonud kaasa tähelepanuväärse edu. Ta justkui alustaks kõike nullist ja lubab suuremeelselt, võib-olla, sellesse töösse kaasata ka arste…

Mida mammil on õnnestunud temast teada saada? Et ta kuulub vist Oleviste kogudusse ja on juba 40 aastat olnud jumala jooksutüdruk, mida iganes see siis ka ei tähendaks. Igatahes näib, et jumal on teda poliitikasse jooksutanud. Ta on kandideerinud kolmedel kohalike omavalitsuste valimistel: 2005. aastal Eesti Kristliku Rahvapartei nimekirjas sai ta 15 häält, 2009. aastal Eesti Kristlike Demokraatide nimekirjas, kus ta sai 36 häält, ja 2017. aastal EKRE nimekirjas on ta saanud juba lausa 41 häält. Ta on tõesti sügavalt usklik, aga millegipärast pole jumal aidanud talle kindlustada korralikku häältesaaki.

Mammi ei salga, et proua on lugupidamist väärt – neli last üksipäini üles kasvatada on suur saavutus, aga kas see on tõesti piisav põhjus usaldada tema kätte sellises suurusjärgus maksumaksja, sealhulgas mammi raha?