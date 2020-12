Hiiglaslik jäämägi ähvardab Lõuna-Georgia saart  

Jäämägi murdus 2017. aastal lahti Antarktika liustikust ja on sellest ajast triivinud Atlandi ookeani lõunaosas paikneva Lõuna-Georgia saare poole, vahendab The Guardian.

A-68A pindala on umbes 3800 ruutkilomeetrit ja selle sügavuseks on hinnanguliselt 200 meetrit. Teadlaste sõnul tekib probleem siis, kui jäämägi jõuab saare madalama veega piirkonda ja hakkab ookeanipõhja riivama.

Samuti kartsid teadlased, et kui jäämägi jääb elusloodusega rikkal saarele, võib see häirida veealuseid ökosüsteeme. Nad olid mures ka selle pärast, et jäämägi takistab pingviinide toitumist. Jäämägi võib muutuda füüsiliseks takistuseks, sest jäälahmakas blokeeriks suure osa toitumispaikadest, kus krilli on kõige rohkem.