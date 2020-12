Juhtkiri Juhtkiri | Kampaania vaktsineerimise toetuseks Ohtuleht.ee , täna 18:49 Jaga: M

Nüüd, mil kauaoodatud vaktsiin on lõpuks käeulatuses, võib riigi ees terendada juba järgmine probleem. Põhiküsimus pole õnneks mitte enam see, kas vaktsiin ka meile kohale jõuab, vaid üllatuslikult hoopis – kas kriitiline mass elanikke ennast ikka vaktsineerida lubab? Et karjaimmuunsuse tekkeks on vaja rahvastikust umbes 60 protsendi kaitsesüstimist, on küsimus eluliselt oluline. Kuna esialgu jäävad süstimata lapsed, sest nende jaoks sobilikku vaktsiini veel pole, siis karjaimmuunsuse tekkeks on vaja vaktsineerida suurem osa täiskasvanud elanikest.