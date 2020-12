Maailm mures: kiirelt levib uus ja nakkusohtlikum viirusetüvi 

Peaminister Johnson ja tervishoiuminister Matt Hancock kinnitasid: „Uus Covid-19 tüvi on väljunud kontrolli alt. Seda on leitud juba 60 eri piirkonnast.“ Nad lisasid aga rahustavalt, et kuigi see levib väga kiiresti, ei ole esialgu tähele pandud, et see põhjustaks varasemast rohkem surmajuhtumeid, ja pole ka andmeid, et vaktsiin oleks uue tüve vastu võimetu. Suurbritannias oli nädalalõpuks saanud esimese vaktsiinisüsti juba rohkem kui 350 000 inimest.