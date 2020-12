Kas jõulupühadeks on Eestis lumi maas? 

Saartele jõuab aga keskpäeva paiku tihedamaid sajupilvi, mis pärastlõunal mandrile jõuavad ja edasi sisemaa suunas liiguvad. Õhtul sajab laialdaselt lörtsi ja vihma, idapoolsetes maakondades saju algul üürikeseks ka lund. Puhub tugev lõuna- ja edelatuul.



Teisipäeval surve Läänemere ümbrusele suureneb ning lõuna- ja kagutuul paisub veel tugevamaks. Öö hakul sajab laialdaselt lörtsi ja vihma, suurem sadu saab läbi keskööks saartel, pärast keskööd mandri lääneosas ja hommikuks ka Eesti idaservas. Ennelõunal on sajuhooge vähe, pärastlõunaks lisandub niiskust, Liivi lahe ümbruses hakkab vihma, Eesti lõunaservas lörtsi sadama. Õhtuks laieneb sadu üle maa - Eesti lääneservas sajab vihma, mandri sisealadel lörtsi, ida pool ka lund. Õhutemperatuur on ööpäevaringselt 0 kuni 2, saartel ja läänerannikul kuni 4 kraadi.



Kolmapäeval liigub madalrõhkkond üle Skandinaavia Soome ja selle serva mööda liigub üle Eesti võrdlemisi soe ja niiske õhumass. Eesti lääneservas sajab lörtsi ja vihma, mandri sisealadel põhiliselt lörtsi, ida pool veel ka lund. pöördub kagust edelasse ja on tugev. Õhutemperatuur on öö hakul saartel ja läänerannikul 2 kuni 5, sisemaal -2 kuni 1 kraad, pärast keskööd järk-järgult tõuseb ja on hommikul kõikjal plusspoolel. Päev tuleb madalrõhkkonna lõunaservas vihmahoogudega, sisemaal võib sekka ka lörtsi tulla. Puhub tugev edela- ja läänetuul. Õhutemperatuur on 2 kuni 5 kraadi.



Ööl vastu jõululaupäeva kaugeneb madalrõhkkond Karjala poole ja selle järel on vihma- ja lörtsihooge hõredamalt. Läänekaare tuul jääb rahulikumaks. Tänastel andmetel on madalrõhkkonna liikumine aeglasem ja päevaks jääb selle edelaserv veel ka Eesti kohale. Sel juhul püsib ilm pehme ja mõõduka läänekaare tuulega. Õhutemperatuur on ööpäevaringselt 0 kuni 3 kraadi.

Jõuluõhtul sajab siin-seal veidi lörtsi, saartel ja rannikul aga võib veel vihma tibutada. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on 0°C ümber.