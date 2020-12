FOTOD | Tokyos sõitsid jõuluvanad mootorratastel, et seista laste väärkohtlemise vastu 

Paraad, millele järgneb mänguasjade jooks, on iga-aastane ülemaailmne jõulude traditsioon. Jõuluvana kostüümidesse riietatud Harley-Davidsoni jalgratturid sõitsid Jaapani pealinna Tokyo kesklinna tänavatel, levitades sõnumit, et 2020. aastal oli koroonaviiruse pandeemia tõttu haavatavaid lapsi rohkem. Tokyos korraldavad üritust 2008. aastal asutatud “Harley Santa Club” liikmed.

"Ma arvan, et eriti selle aasta koroonaviiruse pandeemia tõttu on palju laste väärkohtlemise juhtumeid silma alt väljas," ütles ürituse direktor Takashi Mine.

"Praegu on väga tõenäoline, et vanemad valavad pärast töö kaotamist stressi oma laste peal välja, nii et ma arvan, et eriti just pandeemia ajal peame selle paraadi tegema," ütles ta.