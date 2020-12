Vandenõuteooriad lükati ümber: koroonavaktsiiniga ei kao nõelad ära 

30-minutiline otseülekandena edastatud video, esimestest vaktiini saanud inimestest Suurbritannias, sisaldab palju valesid ja põhjendamata väiteid pandeemia kohta.

Videos, mille nimi on "Küsi ekspertidelt", osaleb umbes 30 kaasautorit mitmest riigist, sealhulgas Suurbritanniast, USAst, Belgiast ja Rootsist. Üks neist inimestest kirjeldab COVID-19 kui ajaloo suurimat pettust.

Video algab väidetega, et tõelist meditsiinilist pandeemiat pole olemas ja et koronaviiruse vaktsiini pole ohutuks tõestatud, sest aega on vähe.

Iga heaks kiidetud vaktsiin koroonaviiruse vastu testitakse eelnevalt rangelt. See, et Covid-19 vaktsiinid on välja töötatud märkimisväärse ajaga, on tõsi, kuid ohutuse tagamiseks vajalikke samme pole vahele jäetud.