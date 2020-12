„Räägime asjast“ | Martin Helme: samasoolised paarid saavad inimkaubandusega teeselda, et neil on järglased 

„Tehke või tina, mitte mingil moel ei saa samasooliste paaride kooselust rahva kasvamist tulla,“ ütles valitsusliige, hakates samas ise enda väidet augustama. „See lihtsalt ei ole võimalik! Kui te just ei tunnista üles, et kogu selle samasooliste agendaga käib koos surrogaatemadus, mis tähendab siis tegelikult inim-, lootekaubandust, laste ostmist–müümist, munarakkude otsimist–müümist – ka kõik see ei ole loomulik! See kõik on üks võigas, õudselt võigas äri! [Aga] siis saab kuidagi teeselda, et samasoolistel on ka tegelikult järglased.“