Suurbritannias levib ohtlik koroonaviiruse mutatsioon

Sel nädalal tevitas Suurbritannia tervishoiuminister Matt Hancock, et riigis on avastatud uus koroonaviiruse variant, mille kartuses keelas Holland Suurbritannia lennud kuni esimese jaanuarini, vahendab france24.com.

"Ühendkuningriigis ringleb COVID-19 viiruse nakkuslik mutatsioon. Väidetavalt levib see kergemini ja kiiremini ning seda on raskem avastada," selgitas tänases teates Hollandi tervishoiuministeerium.

Et UK-s leviv uus COVID-19 tüvi laialdaselt ei leviks, siis üritab Holland igati reisijate liikumist piirata ja kontrollida. Ka Hollandi peaminister Mark Rutte kutsub inimesi üles oma reisimisi piirama.

Suurbritannia peaminister Boris Johnson on varasemalt öelnud, et viiruse uus vorm on varasemast 70 protsenti veelki nakkavam.