Endine Tartu linnapea on nakatunud koroonaviirusesse 

"Head sõbrad. Sain täna teada, et olen andnud positiivse koroonaproovi. Teisipäeval informeeris terviseamet mind, et olen lähikontaktne. Läksin koheselt eneseisolatsiooni. Täna sain siiski uudise, et kahjuks olen ka ise nakatunud," lubab Kruuse järgida kõiki terviseameti ja perearsti poolt saadud juhiseid.