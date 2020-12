Danske Eesti osakond ei rikkunud USA sanktsioone ja pääses 200 miljardi euro suurusest rahatrahvist 

USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo (OFAC) teatas Danske Bankile, et Eesti osakonna tegevuse uurimine on lõpetatud, vahendas Bloomberg. Välistatud pole muidugi see, kui kontrolli bürooni jõuavad uued tõendid, mis ajendavad neid siiski uurimisega jätkata.

Danske on USA-s uurimise all olnud väidetava rahapesu pärast. Pank tunnistas ise kaks aastat tagasi, et nende teadmata on panga Eesti osakonnas tehtud mitteresidentide poolt 200 miljardi euro eest ülekandeid. Panga enda uurimus leidis, et suur osa rahast oli kahtlase päritoluga.

Rahaülekannete vastu hakkas USA huvi tundma peale seda, kui selgus, et raha on seotud Venemaaga. Danske panga kohta käivad spekulatsioonid osutusid aga tühisteks, kuid süü tuvastamisel oleks panka oodanud märkimisväärne trahv.