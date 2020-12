Naaberriikide koroonaülevaade: ööpäevas tuvastati Soomes 271 positiivset, Lätis 870, Leedus 3219 ja Venemaal 28 209 

Läti

Lätis tehti ööpäevaga 10 057 koroonatesti, millest positiivseid oli 870. Viiruse tõttu suri viimase ööpäevaga 18 inimest, kes kuulusid riskigruppi. Lätis on kokku 21 313 koroonadiagnoosi saanud inimest. Haiglas viibib hetkel kokku 848 inimest, kellest 52 seisund on raske.

Soome

Soomes tuvastati viimase ööpäevaga 271 positiivset haigusjuhtumit, mis tõstab nakatumiste koguarvu 32 853-ni. Võrreldes viimase kahe nädalaga on Soomes tuvastatud 5635 koroonaviirusse nakatumist ehk 367 võrra vähem kui eelmisel kahenädalasel perioodil, mis tähendab, et Soome nakatumiste arv on languses. Reedese seisuga on Soomes haiglaravil 263 koroonaviirusse nakatunut, kellest 30 on juhitaval hingamisel.

Leedu

Leedus tehti viimase ööpäevaga 14 062 testi, millest 3219 tulemused olid positiivsed. Ööpäevaga suri viiruse tõttu 33 inimest. Kokku on Leedus olevate nakatunute arv 109 429 ja viirushaigusest on tervenenud 50 589 nakatunut. Hetkel viibib haiglaravil 2353 nakatunut, kellest 198 on intensiivravil. Alates kolmapäevast hakkasid kehtima karmid liikumispiirangud, mille täitmist kontrollib Leedu politsei.

Venemaa