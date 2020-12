Iseteeninduspuldi abil varastanud inimeste süüasjad lõpetati 

Üks inimene varastas uurimisandmeil tänavu 27. septembrist kuni 16. oktoobrini Võru ühest kauplusest kasutades iseteeninduspulti kokku kaheksal korral toidukaupu ja tarbeesemeid. Kriminaalasja lõpetamise määrusest nähtub, et see inimene tunnistab oma mõtlematut käitumist, kahetseb ning on vabatahtlikult hüvitanud täies mahus tekitatud varalise kahju. Ta on võtnud kohustuse maksta riigituludesse 400 eurot.