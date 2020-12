FOTOD | Aastaid kestnud Raadi vana lennuvälja rehvisaaga sai lõpuks läbi 

Ragn-Sellsi juhatusse esimees Rain Vääna sõnul on kindlasti tegu Eesti ühe olulisema keskkonnaprojektiga 2020. aastal. „Raadil sai kuue kuuga käideldud rohkem kui aastane Eestis tekkivate vanarehvide kogus. Olen oma meeskonna üle väga uhke! Tänan kõiki projekti osapooli, eelkõige KIKi väga avatud ja toetava koostöö eest. See projekt on olnud väga hea näide riigi, omavalitsuse ja eraettevõtluse koostööst, mille käigus kõik osapooled pingutasid ühise eesmärgi nimel," sõnab Vääna.

„Aastaid kestnud Raadi rehvisaaga on lõpuks läbi ning see on võit nii keskkonnale kui tartlaste turvalisusele. Lubadus, et aasta lõpuks on pilt Raadil sootuks teine, on sujuva koostööga täidetud ning plats rehvidest tühi,“ sõnab keskkonnaminister Rain Epler.