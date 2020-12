Itaalia keerab jõuludeks ja aastavahetuseks riigi lukku 

Itaalias kehtivad pühade ajal ranged piiirangud: suletud on baarid, restoranid ja kauplused (v-a esmatarbekauplused) ning reisida võib vaid töö ja tervise pärast ning hädaolukorras. Limiteeritud külaskäigud on lubatud.

Itaalia peaminister Giuseppe Conte ütles, et riigi lukku panek ei olnud lihtne otsus. “Meie eksperdid olid tõsiselt mures, et jõulude ajal toimub massiline nakatumine. Seepärast pidime tegutsema,” ütles ta.

Itaalia on Euroopa riik, kus on koroonaviiruse tagajärjel surnud enim inimesi: oma elu on haiguse pärast jätnud ligi 68 000 inimest.