Bussist klaasipurustushaamri varastanud mees läks vangi

Hindrek käis vargil Kuressaare kauplustes. Tema saagiks langesid toiduained: kohv, tee, leib ja kalakonservi. Ta pani linnas pihta ka jalgratta. Ükskord, kui Hindrek näppas poest alkoholi, kasutas ta teda takistanud müüja suhtes vägivalda. Apteegist varastas aga pikanäpumees hambaharja, hambapasta ja kaks hematogeenibatooni. Samuti võttis ta Kuressaare–Kärla–Kihelkonna bussist kaasa avariiväljapääsu klaasipurustushaamri, mis maksab viis eurot.

Aasta tagasi kirjutas Õhtuleht, kuidas üks bussifirma on hädas reisijatega, kes mõistetamatul põhjusel on hakanud bussidest varastama klaasihaamreid. Vargused pandi toime pandud ennekõike linnaliini teenindavatest bussidest, juhtumeid on olnud nii Pärnus, varasemalt ka Tartus.