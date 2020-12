Varsti tasuline kõrgharidus? Tartu ülikool tõmbab tasuta haridust koomale 

Kehtiva seaduse järgi ei saa õppemaksu küsida tudengitelt, kes õpivad eesti keeles ja täiskoormusega ehk kel on kohustus koguda ühe semestriga 30 ainepunkti. Õppemaksu saab küsida neil õppekavadel, kus õppekoormus on väiksem. Reeglina on sellised õpingud korraldatud sessioonõppena, see tähendab üliõpilastele ühe kuu jooksul regulaarseid kogunemisi kas ühel või kahel nädalavahetusel.