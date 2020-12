Maailm KOROONAVAKTSIINI TULEK: rikkad riigid süstivad, vaesed ootavad Juhan Mellik , täna 19:09 Jaga: M

GALERII

USA asepresident Mike Pence sai kaitsesüsti, president Donald Trump aga mitte, sest tema põdes viiruse hiljuti läbi. Foto: Zuma Press / Scanpix

Kauaoodatud koroonavaktsiin on mõnel pool juba kohal, kuid sellest saab rõõmu tunda vaid osa maailmast. Kui jõukad lääneriigid krabavad endale mitme rahvaarvu jagu varusid, siis kehvemal järjel maadele jäävad ainult tühjad pihud. „Rikkad riigid on järjekorras esimeste sekka trüginud ning riiulid tühjaks teinud,“ tunnistab New York Timesile Duke'i ülikooli teadur Andrea Taylor, kes uuris vaktsiinide hankelepinguid. Kõige suurem ahnitseja on vahtralehemaa Kanada.