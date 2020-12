Nädala tipud | Riigikogu saadeti koju 

Olgugi et kõhklejate häältest jäi väheks, et katkestada abielureferendumi eelnõu esimene lugemine, pole veel ka täit kindlust, et rahvaküsitlus toimub 18. aprillil – opositsioon on lubanud rohkelt muudatusettepanekuid (ja tuge paistab Keskerakonnaltki), koalitsioon aga nende lõputust läbitöötamisest väljavigurdamist. Referendumiküsimus tuleb seega meiega kaasa uude aastasse.