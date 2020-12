Juhtkiri | Hiiliv kõrgharidusreform 

Naiivne oleks arvata, et muudatused ühel erialal suudaksid lahendada kõrgkoolide üha süvenevat rahamuret, millele on viidanud ülikoolide rektoridki – see ei jää arvatavasti lähitulevikus kindlasti ainsaks sellelaadseks ümberkorralduseks. Õppemaksu tasumise tava ongi tasapisi ülikoolidesse naasnud – mitte ainult õppekoormuse vähendamise kujul, vaid ka mitmetel erialadel magistriastmes inglisekeelsete õppekavade avamise kaudu, kus saab õppimise eest nii meie kui ka mujalt tulnud õppuritelt maksu nõuda.

Poliitikuile võib selline hiiliv kõrgharidusreform igati sobida, sest sundseisu pandud kõrgkoolid peavad leidma lahenduse, kuidas kaasata senisest enam eraraha. Seega ei lange vastutus tasuta kõrghariduse kaotamise eest ühelegi erakonnale (mida võiksid eriti peljata need, kelle valmislubaduse tulemusena sai tasuta kõrgharidus üldse võimalikuks). Iseküsimus, kuidas see kõik mõjutab kõrghariduse kvaliteeti ja tulevaste haritlaste otsust omandada haridus just Eestis.