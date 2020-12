Seisukoht | Ma ei taha karta datleid ja klassikalist muusikat 

Enamasti teeme seda endalegi märkamatult, hea eesmärgi huvides, julgustamise ja toetamise võtmes, öeldes – ära karda! Lastele ütleme – ära karda hambaarsti, ära karda pimedust! Elukaaslasele ütleme – ära karda, ma ei jäta sind üksi! Meedia on sellise sõnavalikuga läinud suisa liiale. Ikka ja jälle näen ajalehtedes ja ajakirjades pealkirju, milles on sees sõnapaar „ära karda“, nagu eeldades, et kellelgi on hirm. See on hämmastav, mida kõike inimesed ajakirjanike arvates kartma ei peaks.

Siin on vaid väike peotäis neist poolesajast pealkirjast, mille kümne minutiga internetist leidsin: ära karda – rambivalgust, datleid, hulgimüügi online-lahendust, vihma, surma, soola, rasva, kaasomandit, klassikalist muusikat, rukkijahu, kaerahelbeid sügavkuldseks röstida, tööd, puuvilju, Eesti kala, Eesti ilma, jõutrenni, meeskonnaga suhtlemist, kartulit, automaattõstukit, proovida uusi maitseid, paista rumalana, ebaõnnestuda, pildistada, lisada maitserohelist. Ma pole kunagi selle peale tulnud, et need peaksid mind kohutama. Aga suunavad pealkirjad annavad mõista, et selleks on siiski põhjust, sest miks muidu serveeritakse neid sõnadega „ära karda!“, selle asemel et hirmu mängu toomata rõõmsalt soovitada: avasta enda jaoks datlid või proovi uusi maitseid.

Öeldakse, et valel on lühikesed jalad. Hirmul on aga pikad kombitsad. Sõnad, mis on küll mõeldud julgustavate nõuannetena, aga esitatud eitaval kujul, võtab ka meie aju sellisena vastu. Eneseabina kasutatakse ju ikka jaatust nagu näiteks – ma olen õnnelik, ma olen julge, aga mitte – ma ei ole kurb, ma ei karda. Pelgalt pealkirjade sõnastuse pärast keegi veel loodetavasti datleid ega klassikalist muusikat kartma ei hakka, aga jaatavat kõneviisi on igapäevaelus hea rohkem kasutada küll.