KAS KEELDUMINE MAKSAB AMETIKOHA? Mida saab tööandja teha, kui arst või müüja keeldub koroonavaktsiinist 

Toidupoodides on ette tulnud olukordi, kus töötaja keeldub maski ette panemast. Need on lahenenud selgitusega, et mask on kohustuslik – seda tuleb kanda! Koroonakriisis on krooniliste haigustega poemüüjaid suunatud nende tervise kaitseks näiteks kaupa välja laduma. Kas vaktsiinist keeldujaga võib sama teha?