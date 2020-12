Kuningas Carl XVI Gustaf: Rootsi koroonastrateegia on ebaõnnestunud 

Rootsi on kasutanud pandeemia vastu võitlemiseks üht kõige leebemat lähenemisviisi kogu maailmas. Täielikku karantiini pole riigis seni kehtestatud ja viiruse levikut tõkestavad reeglid on pigem nõuandvad kui kohustuslikud. Pandeemia algusest saati on koroonaviirus nõudnud Rootsis üle 7800 inimelu, mida on tunduvalt rohkem kui naaberriikides.

74aastaselt kuningalt küsiti, kas ta muretseb ka ise nakatumise pärast. Valitseja vastas, et viimasel ajal on see hirm üha lähemale hiilinud. „See pole midagi, mida soovida,“ vahendab portaal Royal Central Carl Gustafi seisukohta.

Rootsi kuninga ainus poeg – prints Carl Philip – paranes hiljuti koroonaviirusest. 41aastane mees veetis koos samuti nakatunud abikaasaga mitu nädalat isolatsioonis. Peagi pärast tervenemist teatas paar, et ootavad oma kolmandat last.