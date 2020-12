Müstika Appi, jõulud! Viimase hetke kingid vali päikesemärgi järgi Maria Angel , täna 14:55 Jaga: M

Foto: Olya Kobruseva/Pexels

Kingituse valimine on tihti keeruline. Eriti veel, kui inimene ütleb (ja ehk tõesti ka ise usub) et tal polegi midagi vaja. Alateadlikult kipume teistele kinkima asju ja elamusi, mida tegelikult ise kingituseks saada ihaldame. Parim kingitus on siiski see, mis lähtub saaja südamesoovidest. Astroloogia aitab mõista, kuivõrd erinevad on inimesed oma olemuselt, ja annab häid vihjeid, milline kingitus ühe või teise päikesemärgi esindajat rõõmustab.