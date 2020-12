Metsavana: jõululaupäeval on lumekirme lootust vaid poolel Eestil 

Saidla möönab, et eelmise aastaga võrreldes on olukord mõnevõrra parem. Kohati on Eestis miinuskraade olnud ja maapinnale on isegi õhuke lumevaip tulnud. See on küll olnud ajutine, aga ometi ei tõota tänavune talv tulla nii soe kui mullu. „Lootust on, et vahetult enne jõule läheb veidi jahedamaks, aga lumega on küll lood... kuidas ma ütlen... Pärnu-Rakvere joonest ida poole võib lumekribalat tulla, aga lääne ja mere pool, seal on halvemini,“ arvab Saidla. Ta möönab, et pool Eestit peab leppima tõsiasjaga, et jõulud tulevad mustad ja tuulised. „Kohati võib isegi 20 meetrit sekundis puhuda,“ lausub Saidla.