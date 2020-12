Manona Paris | Kingi kallimale jõuludeks kihlasõrmus 

Meil on tulemas ajaloo ühed erilisemad jõulud, kus kõledus ja külmus vajab hädasti sooja sisu. Viimase aja sündmuste taustal – kallis mees, kel sul on enda meelest konservatiivne maailmanägemus ja abielu on ühiskonna tugipunkt – kui veel pole taibanud, siis tee viimaks oma naisele see kauaoodatud ettepanek.

Sest silmakirjalikkust on maailmas niigi palju. Viimasel nädalal oskas meie riigikogu siin anda meistriklassi – olukorras, kus koolid on suletud ja lasteaedadesse ei tule haigushirmu tõttu jõuluvanasid, nautisid riigikogulased jõulutaati, üritasid ta naljatlemisi koguni põhiseadusesse kirjutada (Moonika Helme nõudmisel) ning pidasid seejärel kirikus jõuluüritust. Mina ja teised kümned tuhanded vanemad ei näinud oma lapsi sõpradega koos jõululaule laulmas, nemad aga Niguliste muuseumisse-kirikusse kontserdile said. Kas seetõttu lubatigi kirikud lahti jätta?