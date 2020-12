TUGEV SADU: Jaapani kiirteel jäi üle tuhande inimese lumevangi 

Mõned lumevangi jäänud inimesed kurtsid, et neile ei jagatud situatsiooni ega selle lahenemise kohta piisavalt teavet. „Ma muretsesin ja ei maganud peaaegu üldse, sest mul polnud olukorra kohta absoluutselt mingit teavet,“ sõnas üks Niigatast Tokyosse sõitnud mees. Teine samal marsruudil sõitnud ja 17 tunniks lumevangi jäänud autojuht mainis, et ei oodanud, et nii palju lund nii kiiresti maha sajaks. „See on elu ja surma küsimus,“ teatas kurnatud jaapanlane.