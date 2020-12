Ei koledatele jõulukampsunitele! Siin on 10 kampsunit, mis sobivad kandmiseks igas olukorras! 

Kõrge kaelusega, rahvusvahelises moesõnavaras ka turtleneck’ina tuntud kampsuniga on umbes sama lugu nagu bussist maha jäämisega – isegi kui ta läheb, võid kindel olla, et peagi tuleb ta ringiga jälle tagasi. Meeldigu see meile või mitte. Peale selle, et talvel on kõrge kraega kampsun ikkagi ka üks ütlemata praktiline riideese, ei saa mööda vaadata ka sellest, et praegu naudibki ta taas moemaailmas oma suurt tähelendu, mis tähendab, et see sobib kandmiseks tõepoolest aasta ringi. Jah, isegi soojadel suveõhtutel. Eriti veel siis sellises soojas toonis.