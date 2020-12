VIDEO | Coopi autoloosi võitja: unistasin, et keegi helistaks mulle ja ütleks, et võitsin auto – nüüd see juhtuski! 

Tõrvandi Konsumi ees toimunud võiduauto üleandmisele olid tulnud Heilile kaasa elama nii õde oma perega, isa kui ka loomulikult pisipoeg Remi. Elukaaslasel ei õnnestunud töökohustuste tõttu kohal olla. „Täna öösel ei saanud ma üldse magada, olen täitsa magamata! Kõik see on nii tore!“ õhkab Heili oma uue Toyota roolis istudes.

Heili kuueaastane poeg Remi käib algkoolis, kuid on tähtsa päeva puhul loomulikult koju jäänud. Muide, just poeg on Heilile suureks abiks poodlemisel. „Remile meeldib see Coopi puldisüsteem ning tema piiksutab alati ostud läbi!“ sõnab Heili. Muidugi on poisil kasulik emaga poes käia, sest siis saab head-paremat. „Oleme kokku leppinud, et kui poodi lähme, siis ta valib ühe asja. Muidu saab liiga palju. Eks päkapikk toob ka praegusel ajal maiustusi ja ta ei jõua neidki ära süüa,“ räägib Heili.

Tõrvandi Konsumisse satub pereema praktiliselt iga päev. „Ma ei oska päris nii, et ostan terve nädala kraami ära. Mulle meeldib pigem päev korraga mõelda, sest maitsemeeled muutuvad päevade lõikes,“ arutleb Heili. Samas nendib ta, et niiviisi talitades kulub siiski rohkem raha.

Väikese jalutuskäigu Konsumisse teeb Heili hea meelega, sest see asub nende kodu lähedal. „Pood on paraja suurusega, puhas ja klienditeenindajad on toredad. Mulle meeldib, et siin on palju valikuid ning värsked puu- ja juurviljad. Laps sööb hea meelega pagarite saiakesi! Minule endale on meeltmööda aga Coopi Kokkade söögid, mida peolauale ikka tellime. Just hiljuti tellisime elukaaslase sünnipäevaks kohupiimatorti,“ seletab Heili. Ka autovõidu tähistamiseks valib ta ühe mõnusa tordi, millega õhtul maiustada.

Autoga sõidab iga päev

Tartu külje alla Tõrvandisse kolisid Heili ja tema elukaaslane kaks aastat tagasi. „See on mõnus linnaäärne koht, kus elab palju noori. Kõik tunnevad kõiki. Inimesed on sõbralikud ja käivad läbi,“ kiidab Heili. Aasta tagasi ostis pere sinnakanti ka krundi, kuhu ehitavad oma maja. „Ehitame nii palju, kui jõuame ja aega on. Unistus oleks järgmise suve lõpus seinad ja katus üles saada,“ paotab Heili.

Elades linnast väljas, on auto loomulikult igapäevaseks abimeheks. „Viin lapse hommikul lasteaeda ja siis lähen Annelinna tööle. Olen küll mõelnud bussiga liikuda, aga see võtab liiga palju aega. Kuigi meil on siin bussiliiklus väga hea, on mugavam sõita autoga,“ leiab Heili, kes töötab Opera Pizzas pitsakoka ja klienditeenindajana. Vaherepliigina kinnitab Heili, et just sealt leiab Tartu parima pitsa!