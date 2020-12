Maksuametit hakkab juhtima endine kasiinopealik 

„Alati on hea meel, kui ennast tõestanud ja võimekas tippjuht erasektorist astub riigi teenistusse. Madise taust audiitori ja finantsjuhina ning suure rahvusvahelise kontserni aastatepikkune juhtimine tegid temast sobivaima inimese MTA juhi kohale. Lähiaastatel tuleb jätkata lihtsate ja mugavate avalike teenuste arendamist, et maksumaksjale oleks maksude tasumine võimalikult mugavaks ja lihtsaks tehtud. Samal ajal peab toimima ka tõhus järelevalve,“ kommenteeris rahandusminister Martin Helme.

„Tänane maksu- ja tolliamet on kaasaegne professionaalne organisatsioon, mis peab oma eesmärkide saavutamiseks intensiivselt ajaga kaasa käima," ütles Madis Jääger. Ta lisas, et ta on uuele ametikohale asumisel enda jaoks sõnastanud kolm suurt eesmärki: „Oluline on tõsta Eesti inimeste arusaamist maksude tasumise vajalikkusest ja seeläbi suurendada igaühe valmisolekut makse maksta, hoida maksu- ja tollitöötajate sihid selged ja motivatsioon kõrgel ning tagada, et ameti pakutavate avalike teenuste kasutamine oleks digiajastu standardite kohaselt kõrgel tasemel.“