USAs saab peagi kasutusloa ka teine koroonavaktsiin 

Pärast komitee heakskiitu sõnas FDA volinik Stephen Hahn, et tema agentuur teavitas Modernat, et nad töötavad kiirelt loa väljastamise nimel. Teade saabus vaid mõned päevad pärast seda, kui riigis alustati kõigi aegade suurimat massivaktsineerimist Pfizer/BioNTechi tootega.

Kontrollorganid teatasid selle nädala alguses, et Moderna vaktsiin on ohutu ja selle efektiivsus on 94%. USA on kokku leppinud 200 miljoni annuse ostmises, millest kuus miljonit võib olla valmis saatmiseks niipea, kui vaktsiin saab FDA heakskiidu.