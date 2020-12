KULDMIKROFONI SAAJA ON SELGUNUD! Looduse- ja rännumees: ma ei saanud sellest isegi naisele rääkida 

"Üllatus loomulikult. Ma ei saanud isegi oma naisele öelda, et auhinna täna saan. Tore on ja ega see ei muuda mu tegevust. Tegutsen samamoodi edasi," sõnab Relve Kuku Raadios.



Raadio ühissaate juhtideks on Timo Tarve Kukust ja Romi Hasa ERR-ist, muusikalise poole eest hoolitseb duo Telluur. Saate külalisteks on Tiit Pruuli, Jüri Pihel ja mitmed teised, kes kirjeldavad oma kokkupuuteid laureaadiga ning räägivad rännusaadete tegemise eripäradest tänasel ringhäälingumaastikul.



Kuldmikrofoniga kaasneb rahaline preemia ning laureaadile antakse üle ehtekunstnik Krista Lehari loodud kuldne mikrofon.