KULDMIKROFONI SAAJA ON SELGUNUD! Looduse- ja rännumees Hendrik Relve: teen saadet, kuni see pakub rõõmu

„See oli loomulikult üllatus. Ma ei saanud isegi oma naisele öelda, et auhinna täna saan. Selliseid inimesi, kes tunnustust vääriksid, on kümneid. Kuidas see küll nii läks... noh muidugi on suur üllatus. Ma ei tunne, et see auhind kuidagi mu tegevust muudaks – teen samu asju edasi, mida olen teinud,“ sõnab Relve.

Samal teemal GALERII | Hendrik Relve esitles raamatut „Minu elu uhkemad loomad“ 10.08.2020 Hendrik Relve miniloeng: kas Eesti mets saab otsa? 13.02.2020 Loodusemees mäletab oma esimest raadiosaadet üpris hästi. „See oli aastal 1969. Olin siis veel üliõpilane Tartus, kui Heljo Jüssi tegi raadiosaateid ja kutsus mind kõnelema teemal, kuidas on üliõpilase igapäevane elu tollases Tartus. Seal ma seletasin laia suuga, mängisin kitarri, isegi laulsin – ühesõnaga kõike tsirkust, mida üliõpilased ikka tahavad teha,“ meenutab rännumees, et see oli esimene täissaade, milles ta kaasa tegi. Tol hetkel ei osanud ta arvata, et tulevikus sama tööga jätkab. „See oli nii nagu tänapäevalgi, kui keegi korraks satub raadiosse või telerisse.“ Mõned aastad hiljem pakuti Relvele juba saatesarja, kus oli vaja Eesti puudest kõnelda. „See oli ka siiski ühekordne lugu. Hetkel on „Kuula rändajat“ pikim saatesari, mida olen teinud – juba 19. aasta jookseb.“

Raadios või teles varasemal ajal tehtud sarjad ja üksiksaated on Relve sõnul tema jaoks siiski taustatöö olnud. „Ma ei ole kunagi saanud palka selle eest. Neid tegin muu hulgas,“ tunnistab ta. Kaua aga kavatseb ta „Kuula rändajat“ saadet jätkata? „Olen mõelnud küll tõesti, et peaks ka 20. hooaja tegema, et siis tekib null sinna taha, aga kindlaid lubadusi või plaani ei ole,“ sõnab ta.

Kuldmikrofoni antakse traditsiooniliselt üle Eesti rahvusringhäälingu sünnipäeva puhul. 18. detsembril 1926 algasid Eestis regulaarsed raadiosaated. Selle puhul läks eetrisse ka traditsiooniline raadio­saade, mis valmis otsesaatena Kuku raadio ja Vikerraadio koostöös.

Raadio ühissaate juhtideks olid Timo Tarve Kukust ja Romi Hasa ERRist, muusikalise poole eest hoolitses Duo Telluur. Saate külalisteks olid Tiit Pruuli, Jüri Pihel ja teised, kes kirjeldasid oma kokkupuuteid laureaadiga ning rääkisid rännusaadete tegemise eripäradest praegusel ringhäälingumaastikul. Kuldmikrofoniga kaasneb rahaline preemia ning laureaadile anti üle ehtekunstnik Krista Lehari loodud kuldne mikrofon.

Hendrik Relve lõpetas aastal 1971 Eesti põllumajanduse akadeemia metsainsenerina, hiljem 1989 Tartu riikliku ülikooli ajakirjanduse eriala. Aastatel 1972–1978 tegutses ta Eesti metsakorralduskeskuses taksaatorina, seejärel Eesti koolimetskondade juhendajana, alates 2002. aastast on ta ajakirja Eesti Mets peatoimetaja.