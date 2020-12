Teadaolevalt esimese eestlasena koroonavaktsiini saanud Ene kõrvaltoimeid ei tähelda

"Algul pelgasin, et kuna vaktsiin on tulnud ikka võrdlemisi kiiresti, siis äkki on ohutuse arvelt mööndusi tehtud. Nii palju kui uurisin, sai see mure ümber lükatud," muljetab Ene. "Tuleb öelda, et koroonaviiruse vaktsiini osas uurisin palju rohkem ja täpsemalt, kui gripivaktsiini osas. Selle jaoks lihtsalt läksin ja tegin. Ei mingit peamurdmist, mis on kõrvalmõjud, kas ikka tasub ära ja nii edasi. Muidugi tean ma ka seda, et vaktsiin ei kaitse 100 protsenti ja kõigil ei teki immuunsust aga kaaludes plusse ja miinuseid ning võimalikke riske, sai selline otsus langetatud. Jaanuaris tuleme siis teise süsti järele."