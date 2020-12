Estonia vrakk vajab uurimist! Eesti juurdluskeskus palub valitsusel tegeleda hauarahu tühistamisega

Kolme riigi õigusalane koostöö on vajalik, kuna 1995. aasta veebruaris leppisid Eesti, Soome ja Rootsi Estonia hauarahu kaitsmise mis tahes tegevuste eest.

Samuti on mitmed muud riigid ratifitseerinud rahvusvahelise hauarahu kokkuleppe. Muudatused riikide seadusandluses või nende tõlgendustes tehakse vajadusel vastavalt rahvusvahelisele õigusele.

"Allveeuuringute nimekirjas on praegu üheksa tööd," ütles Eesti Ohutusjuurdluse Keskuse juhataja Jens Haug. Tema sõnul on pöördutud valitsuse poole palvega, et hauarahuleping ei saaks uurimisel takistuseks. Lipuriigina juhib menetlust Eesti.