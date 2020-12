Seisukoht | Igaüks on kangelane! 

Juba märtsis ütles Prantsusmaa president Emmanuel Macron, et oleme inimkonnana sõjas nähtamatu ja tabamatu vaenlasega. Praegu lisavad paljud, et võitlus viirusega ongi meie põlvkonna suurim väljakutse, mõnes mõttes isegi sõda.

Mitte poliitikutest riigijuhid, vaid arstid, meditsiinitöötajad, aga ka näiteks õpetajad ja müüjad on olnud sellel hullul aastal meie kangelased. Ja loomulikult lapsevanemad, kõik nad said distantsõppega hakkama, paremini või halvemini, aga igal juhul teadmised said edasi antud. Iga maskikandja väärib tunnustust ja on tänavuse aasta kangelane!