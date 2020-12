Juhtkiri | Haiguste ravi Toompea moodi 

Nii oleme paradoksaalses olukorras, kus noortel on poliitikute tahtel õigus alates 16. eluaastast kohalikel valimistel otsustada, milline erakond tõuseb näiteks Tallinnas võimule, kuid arsti juurde iseseisvalt minekuks kvalifitseeruvad nad nendesamade poliitikute silmis veel tittedeks. Pole mõtet kordama hakata, miks on noortele sellist võimalust vaja: osal ei pruugi olla vanematega piisavalt usalduslikke suhteid, osa vanemaid võivad hoopis välismaal töötada või olla ise ebaadekvaatsed sõltlased. Välistada ei saa ka mõne vanema hirmu, et laps tiriks ise arsti juurde minnes peresisesed probleemid ilmarahva naeruks.

Erinevalt teistest parlamendierakondadest pole EKRE suures, kuid vähese kogemusega fraktsioonis arvamusliidreid sotsiaaltemaatika alal. Noorte vaimse tervise teemal on erialaspetsialistid korduvalt sõna võtnud ja kannatlikult selgitanud, miks peaks noortel selline õigus olema, kuid EKRE silmis pole tegu piisavate argumentidega. Kartused, et noored hakkaksid süsteemi kuritarvitades kergekäeliselt antidepressante tarvitama, tunduvad olevat otsitud.

EKRE ei usalda noori, aga veel hullem – EKRE ei näi ka arste usaldavat, kui eeldab, et psühhiaatrid hakkavad soovijatele kangeid ravimeid uisapäisa jagama. Võta nüüd kinni, kas selliste oletuste taga on pelk võhiklikkus psühhiaatrite töökorralduse asjus või hoopis madal kiusu ajamine. Viimane pole sugugi välistatud, kui arvestada abieluküsitluse varjus aetavat vähemuste vaenamispoliitikat. Mõlemal juhul, nii vähemuste kui ka arstiabi vajavate noorte puhul on tegu vastastega, kelle võimalused oma huvisid avalikkuses täiel rinnal kaitsta on piiratud.