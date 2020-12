Jüri Ennet | Kui koroonaviirus vaimse tasakaalu paigast lööb 

Praegu on kogu maamuna peal üks uus välistegur - see on koroonaviirus. Ta on niivõrd väike, et silmaga ei näe. Väike, aga tubli ja tubli just pahanduste tegemise aspektis. Viiruse põhjustatud väliskeskkonnas toimunud muutused mõjutavad inimese kehalist ja vaimset poolt. On asju, mis peavad olema tasakaalus, kuid viirus on selle tasakaalu paigast ära löönud ja organismil tekib probleem vajaliku tasakaalu hoidmisega.

Koroonaviirus on olemas, ta tegutseb, aga tema kohene toime ei ole inimesele alati nähtav. Üks asi, mida viirus kindlasti mõjutab on inimese psüühilised hoiakud ja psüühiline tervist. Mõni inimene on ühe või teise faktori suhtes rohkem tundlikum, teine jällegi vähem. Osad välised tegurid on sellised, mis mõnele annavad endast kohe märku, vähem tundlikumale mõjuvad alles hiljem.

Inimese jaoks on ülimalt tähtis ja vajalik sotsiaalne tasand. Kui viiruse tõttu ei saa inimene enam olla nii sotsiaalne kui varem, siis on sellel palju suurem mõju, kui mõnel füüsilisel teguril, nagu näiteks külmetamisel või nohu saamisel. Seega on äärmiselt oluline, et viiruse levik ei hakkaks takistama inimese sotsiaalsete vajaduste rahuldamist.

Paraku on inimeste hoiakud erinevad. Osad inimesed järgivad etteantud soovitusi, kuidas viirusega käituda, samas on suur seltskond selliseid, kes soovitusi ignoreerivad ja ütlevad, et see ei ole nende jaoks oluline ning see neid ei mõjuta. Ühed on ülipüüdlikud ja püüavad ette antud soovitusi ellu viia ning järgida, teine pool inimesi on sellised, kes soovitusi ignoreerivad ning on arvamusel, et nad teavad ise kõige paremini ning neid ei tule keegi õpetama.

Praegu on väga palju asju ette kirjutatud, kuidas käituda, kuidas ennast ja teisi hoida ja nii edasi. Kuid siin on jällegi kaks poolt - ettekirjutatud nõuanded ja soovitused ning kirjutamata üldised eetikanormid peavad käima käsikäes. Kõike ei ole võimalik ette kirjutada, vaid tuleb kasutada kainet talupojamõistust või kuulata spetsialistide nõuandeid. Inimesed kipuvad tihti kohe esimese asjana mõtlema, et oi kui kole, neid soovitusi on nii palju ja kuidas kõige sellega küll toime tulla. Kuid tegelikult peaks olema hoopis vastupidi: inimene peaks rõõmustama, et meil on nii palju erinevaid võimalusi millega viiruse vastu võidelda.

Nendeks võimalusteks on näiteks maski kandmine ja käte desinfitseerimine. Võimaluse korral tasuks vältida asjatut väljas käimist, väljas käies hoida distantsi teistega ning kui peaksid tekkima mingid kaebused tervise osas, siis tasuks võtta hetkeks aeg maha ning panna edasised plaanid paika koos perearstiga. Nii hoiame end ja teisi.

Oluline on ka kommunikatsioon. Näiteks tormis oleva laeva roolimadrus peab kordama kapteni korraldusi kontrollimaks, kas ta sai käsust õigesti aru. Inimestel võib tihti olla ühest ja samast asjast erinev arusaam. Tähtis on see, et korraldajad on kommunikatsiooni andes kindlad ja et sellest saadakse aru just nii nagu korralduse andja seda mõtles.