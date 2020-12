Putin Navalnõist: „Kellel teda üldse vaja on?“ 

Putin muidugi eitab, et Navalnõi mürgitamise taga seisaks Vene riigiaparaat, ent sõnas üsna kõhedusttekitavalt, et kui Vene eriteenistused oleksid seda tahtnud, oleksid nad Navalnõi ka ära mürgitanud. Ja kusjuures töö tõenäoliselt ka lõpuni viinud. Navalnõil õnnestus augustikuine Novitšoki-doos teatavasti imekombel üle elada ning taastub praegu ühes rangelt salastatud asukohas Saksamaal.

„Aga see kõik ei tähenda, et teda on vaja mürgitada,“ viskas Putin. „Kellel teda üldse vaja on?“

Ometi väitis Putin sellele tsitaadile eelnevalt, et Navalnõi naudib hoopis USA eriteenistuste erilist toetust ning et selle tõttu oli tähtis mehel silma peal hoida. CNN/Bellingcat avaldas oma uurimuses nimelt selle, et mürgitamiskatsele eelnevalt jälitas rühm FSB-lasi Navalnõid mitu aastat. Seega näib, et Vene riigipea seda osa uurimusest otseselt ei eita, ehkki muidu nimetas seda pettuseks, mille abil Venemaa juhte rünnata. Navalnõi nime ei võtnud ta kordagi suhu.