President: kui Ida-Virumaa inimesed ei pea koroonaviirust tõsiseks, siis asi pole keeles 

"Ei ole niimoodi, et Ida-Virumaa inimesed on kuidagi teistsugused ja nad ei saa eesti infokanalitest informatsiooni kätte. Seal on ka väga vähe neid inimesi, kellel puudub igasugune passiivnegi eesti keel. Nii et kindlasti, kui inimestel ei ole informatsiooni või nad ei usu, et see viirus on tõsine, siis asi ei ole keeles. Asi võib olla meeles," ütles president Kaljulaid.