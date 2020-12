Ei mingit pidu: Genialistide klubi kutsub Tartu tudengeid õhtuti õppima 

Suurem osa klubi sündmusi on tühistatud ja saal seisab jõude. Detsembris peetakse veel paar teatrietendust, aga see on ka kõik, räägib Kroon. Jaanuaris peab ülikool klubi saalis hariduskonverentsi, aga tegelikult on see veebikonverents ja klubi saalis on vaid esinejad. Praegu on suur saal enamusel õhtutel alates kella kuuest õppijate päralt ja nii jaanuari lõpuni.

Ööõpe kuni jaanuari lõpuni

„See-kelle-nime-ei-tohi-nimetada kutsutud ei ole, aga igaks juhuks on meil kõik ettevaatusabinõud kasutuses,“ teatab kelmikas kutse Genialistide klubi kodulehel. Krooni sõnul on nad teavet ööõppe kohta levitanud ka sotsiaalmeedias, aga enamasti liigub teadmine sellest ikka inimeselt inimesele.

OLETE OODATUD KLUBISSE: Õppimise mängureeglid on Genialistide klubi ukse peal ilusasti kirjas. Foto: Maria Kilk

„Õnneks väga palju rahvast õhtuti siia ei tule,“ muigab Oskar Harding, kes tavapäraselt majandab klubi valguspargiga. „Pole olnud tarvis hajutada või kedagi tagasi saata. Me ei ole ka otsest tagasisidet küsinud, aga need, kes on tulnud, said oma asjad tehtud.“

„Rahalises mõttes ei ole see mingi päästerõngas,“ seletab Kroon. „Tudengitelt me raha ei küsi. Hea, kui nad meie allrentnikult baarist teed või kohvi ostavad.“ Kuna siin ühtegi suuremat ettevõtmist ei ole, siis võib klubi inimeste meeltest maha joosta. Aga ööõppe nimeline ettevõtmine ei lase Krooni sõnul nende maja ära unustada, vähemalt tudengitel mitte.

Tavapäraselt on Tartu ülikooli raamatukogu iga aasta jaanuaris eksamisessiooni ajal korraldanud ööraamatukogu, kuid sel aastal on see praegu veel küsimärgi all.