Ida-Virumaale lähetatud töötajad saavad piirangutele vaatamata hotellides magada 

Erand on vajalik, et inimesed, kes töötavad Ida-Viru maakonnas, kuid ei ela seal püsivalt, saaksid ka piirangute kehtimise ajal oma lepingulisi kohustusi täita. Selliseid inimesi tegutseb Ida-Virumaal kümneid, maakonna kümnes suurimas majutusasutused elas 12. detsembri seisuga 110 komandeeritud töötajat.

Ettevõtja mõistega on hõlmatud nii füüsilised isikud, kes pakuvad oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kellele kaupade müük või teenuste osutamine on püsiv tegevus, kui ka äriseadustikus sätestatud äriühingud ja muus juriidilises vormis tegutsevad isikud (näiteks mittetulundusühing või sihtasutus). Seega võib muudatuste jõustumisel oma lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks vajalikke isikuid Ida-Viru maakonna majutusettevõttes majutada nii ehitusettevõte kui ka näiteks talupidaja. Kontrollmehhanismi selle üle, kas töötajal on õigust majutusteenust saada, loob majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.