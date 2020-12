Telekooli ei tule: haridusministeerium ei kavanda põhikooliõpilasi abistavaid videoõppematerjale 

Haridusministeeriumi peaekspert Kaisa Musting ütleb, et esialgu pole oodata põhikooli tarbeks mõeldud riiklikult korraldatud e-õppematerjale. „Põhikooli õppematerjalid, sealhulgas interaktiivsed, on kaetud eraturu poolt ning tasuta kättesaadavad,“ selgitab ta ministeeriumi seisukohta. „Riik ei näe põhjust, miks peaks hakkama duubeldama. Gümnaasiumidele telliti nelja valdkonda katvad materjalid, sest eraturul ei olnud need valminud.“