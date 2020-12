ÕL TV | Õhtuleht Mikroriigi loojate Argo ja Evelini vandenõuteooriad: Eesti kuulub Vatikanile, raha luuakse inimese autogrammist ja sõjaväele annab korraldusi postiteenistus Sirje Presnal, Anu Saagim , täna 11:55 Jaga: M

Evemaalased Eve ja Argo saates "Puuduta mind" EVEMAALASED: „Me teame rohkem, kui me välja näitame,“ ütleb Evemaa asutaja Argo enda ja kaasa Evelini kohta. Teadsid sedagi, et oma pangalaenuga ehitatud majast ilma jäävad, kui laenumakseid ei tasu. Sellel oli Argo sõnul lihtne põhjus: „Tapal ei olnud veel võõrvägesid sees, kes peavad meie postkontorit kaitsma.“

„Oletame, et teil on viietuhandene krediitkaart. Kasutate tuhat ära ja neli tuhat on veel konto peal. Pank on teile siis neli tuhat võlgu,“ räägib Argo, kuidas inimesed ei ole tegelikult võlgu pankadele, vaid pangad hoopis inimestele. Koos kaasa Eveliniga riigi nimega Evemaa välja kuulutanud mees on elav tõestus, et inimesed võivad ilmaasjadest üsna erinevalt aru saada.