Mart Soidro | Malepartii, mis ei lõpe viigiga 

Kuid ei ole halba ilma heata. Põhimõttelise hääletuse eel saime teada, kes meil riigikogus õieti on. Pean oma häbiks tunnistama, et olin unustanud, et Toompeal on Baruto (Kaido Höövelson). Kas teadsite, Keskerakonna fraktsiooni kuuluvad sellised saadikud nagu Natalia Malleus ja Marko Šorin. Igor Kravtšenkot, Valgevene parlamendirühma esimeest kindlasti veel mäletatakse, kuna ta jättis riigikogus kohalolijatest ainsana toetamast Valgene demokraatiapüüdlusi.

Kaevutakse kaevikutesse

Pandeemia ajal olen ma kokku puutunud vaid lähedastega ja nende puhul pole mõtet mingeid sotsioloogilisi küsitlusi korraldada – kõigi jaoks on see tülgastav. Arutatakse vaid selle üle, kas referendumit ignoreerida või panna „ei”. Aga see ring on kitsas, pealegi pole nad enam abiellumise eas, vaid juba 30 aastat abielus. Mis eksperdid nad enam on!

Mihkel Mutt näiteks kirjutas mõne nädala eest: „See on ikkagi teatavate traditsiooniliste väärtuste rõhutamine ja nende põhjal ühiskonna moraalne korrastamine, mille kaudu aidataks kaasa põhirahvuse loomulikule iibele. Need sihid on idealistlikud, aga tänapäeval leidubki heroismi peamiselt lootusetute ürituste eest võitlemises. Seega olen mina referendumi poolt. Ja kui tuleb „ei”, teen ettepaneku võtta mehe-naise abielu selle spetsiifilises eesti variandis UNESCO maailmapärandisse” (Postimees, 5.12.2020).

Mihkel Mutt ei ole kindlasti ainus vaimuinimene, kes seisab traditsitsiooniliste pereväärtuste eest. Pärast minu arvamuslugu „Max Laosson – rahvuskonservatiivide malakas” (13.11.2020) väitis kirjandusteadlane Maarja Vaino, et paljud konservatiivid ei julge enam oma arvamust avaldada. „Ideoloogilised juhised või hoiakud muutuvad sellisteks, et inimesed kardavad,” kirjutas ta sotsiaalmeedias. Väga kahju, kui see tõesti on nii. Miks ometi? Ma ei ole küll Uute uudiste ja Objektiivi püsilugeja, aga pole kuulnud, et nendes portaalides kedagi oma poliitiliste vaadete pärast kiusatakse või halvustatakse...

Kuidas me oleme nii kaugele jõudnud? Poolteist aastat tagasi pidas peaministrikandidaat Jüri Ratas riigikogus kõne uue valitsuse moodustamise alustest. Ta lubas töötada iga päev ka kõigi nende heaks, kes loodavat valitsust seni veel ei toeta. „Peaminister on peaminister kõigile Eestimaa inimestele, mitte ainult neile, kes teda toetavad või on valinud. Samuti peab valitsus töötama kõigi meie inimeste parima tuleviku nimel. Minu jaoks ei ole ega saa olema meie ja teie Eestit, on ainult üks – meie kõigi Eesti.”