PIIRANGUTE KIUSTE PUHKAMA: idavirulaste seas on tärganud huvi veeta pühad Lääne-Virumaal 

Lääne-Viru maakonnas tegutsev puhkekeskus rääkis Õhtulehele, et viimastel nädalatel on neile silma jäänud, et väga palju küsivad hinnapäringuid just vene keelt kõnelevad kliendid. Suurem osa neist mainivad, et on pärit Ida-Virumaalt. Sellest võib järeldada, et Ida-Virumaal kehtestatud karmide piirangute ja suletud turismiettevõtete kiuste on sealsete elanike seas jätkuvalt suur huvi igasuguste koosviibimiste vastu, mis ei saa toimuda lukustatud kodumaakonnas.